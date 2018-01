Buona la prima per le Borse asiatiche. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) -, oggi orfane di, che resterà chiusa per festività sia oggi, 2 gennaio, che domani.Di un certo aiuto l'inatteso balzo del PMI manifatturiero cinese , ma anche i rumors di stampa secondo cui il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, sarebbe aperto al dialogo con la Corea del Sud in merito alla partecipazione ai giochi olimpici invernali che si disputeranno a Pyeongchang.In Cinariporta un guadagno dello 0,85%,dello 0,90%. In corsacon una risalita di quasi due punti percentuali.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,avanza dello 0,83%,dello 0,64%. Robusta anche(+0,80%) mentreguadagna mezzo punto percentuale. In controtrendche invece cede lo 0,82%.