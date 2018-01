Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Beni di consumo secondari

Materiali

Utilities

Beni di consumo primario

Walt Disney

General Electric

Chevron

Apple

Travelers Company

Procter & Gamble

Home Depot

Coca Cola

Incyte

Micron Technology

Dish Network

Biogen

Sirius XM Radio

Wynn Resorts

Marriott International

Paychex

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,42%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.695,81 punti. Ottima la prestazione del(+1,8%), come l'S&P 100 (0,9%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,78%),(+1,51%) e(+1,50%). Nel listino, i settori(-0,87%) e(-0,55%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+3,99%),(+3,09%),(+1,93%) e(+1,79%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,54%),(+6,18%),(+5,13%) e(+4,90%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,80%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,46%.scende dell'1,13%.