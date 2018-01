Wall Street positiva nella prima seduta del 2018

Dow Jones

(Teleborsa) -per la borsa di Wall Street, con gli investitori in cerca di nuovi spunti al rientro dai festeggiamenti per il 2018. L'anno che si è da poco concluso ha registrato la migliore performance annuale, per i tre indici, dal 2013.Sul mercato forex, resta sotto pressione il dollaro , che continua a perdere terreno dopo il forte calo segnato lo scorso anno, consegnando un forte apprezzamento all'euro , che si attesta al record in tre anni circa.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,25% a 24.780,22 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.690,8 punti. In netto miglioramento il(+1,52%), come l'S&P 100 (0,7%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,39%),(+1,38%) e(+1,10%). Il settore, con il suo -1,00%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,17%),(+2,55%),(+1,46%) e(+1,37%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%.(+6,55%),(+5,07%),(+5,04%) e(+4,69%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,71%.In apnea, che arretra del 2,51%.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.