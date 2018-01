Allarme super euro, Coldiretti: frena l'export verso gli USA

(Teleborsa) - Riprende fiato l'euro reduce da un rally che lo ha portato ad aggiornare i massimi triennali nei confronti del dollaro. A spingere in avanti la moneta unica, hanno contribuito le aspettative che la BCE ponga termine al programma degli acquisti QE Sulla forte spinta della divisa di Eurolandia,: il rialzo dell’euro. Nel corso del 2017, infatti, si è registrato un aumento complessivo del 9% per un importo massimo di circa 40 miliardi di euro.La nuova strategia americana America First – sottolinea la Coldiretti – sembra avere i primi effetti in una politica monetaria aggressiva che rischia di costare caro all'Italia. Gli Stati Uniti, sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made in Italy fuori dall’Unione Europea con unanche per l’. Le esportazioni di cibo e bevande dall'Italia sono aumentare del 6% nel 2017 per un totale di circa 4 miliardi di euro, il massimo di sempre.