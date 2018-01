Apple pronta a rilevare Netflix?

Apple

(Teleborsa) - Fino a qualche settimana non pochi operatori di mercato parlavano di possibile "tech bubble", ossia di bolla speculativa sul comparto tecnologico, alla luce del rally messo a segno nel 2017 da quasi tutti i colossi del settore, soprattutto negli Stati Uniti.A giudicare dalla performance messa a segno ieri da& Co. si direbbe che per il momento non vi è alcuna bolla pronta a scoppiare.Ed è proprio il colosso di Cupertino ad aver catalizzato l'attenzione degli investitori nella prima sessione di Borsa del 2018.Non solo perché, una società canadese che produce strumenti per lo sviluppo di software, ma perchéa stelle e strisce.Secondoc'è il, il provider di contenuti in streaming che in pochi anni è entrato nel gotha del comparto tecnologico USA, anche detto FAANG (acronimo di).Questo perché, spiega la banca d'affari, la Mela Morsa dovrà, quindi tra i tanti progetti per spendere al meglio parte del proprio "tesoro", oltre agli investimenti in ricerca e sviluppo e ad operazioni azionarie, potrebbe anche rientrare l'esborso di 75 miliardi per rilevare Netflix.Secondo molti analisti, però, la mossa di Citigroup servirà solo a catalizzare l'attenzione su Apple e accrescere il valore di Netflix, anche se non solo esclusi acquisti importanti da parte del produttore di iPhone.