Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.713,06 punti. Sale il(+0,99%), come l'S&P 100 (0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,53%),(+1,09%) e(+0,97%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,17%) e(-0,76%).Altra i(+2,72%),(+1,94%),(+1,57%) e(+1,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,39%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,89%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,33%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,75%),(+6,58%),(+3,94%) e(+3,09%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,39%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,96%.Effervescente, con un progresso del 5,13%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,55%.