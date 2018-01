Retailer, Next alza la guidance grazie alle vendite migliori del previsto

Next

(Teleborsa) - Il clima rigido e le vendite online mettono le ali aIl fashion retailer britannico hadopo aver riportato un. In precedenza il Gruppo aveva stimato una discesa dello 0,3%.e, balzate del 13,6%. Quelle nei negozi sono scese invece del 6,1%.Alla luce della positiva performace dei ricavi, per l'intero esercizio Next prevede ora unrispetto al -0,3% della precedente guidance, e unrispetto ai 717 stimati in precedenza.Il titolo Next sta volando sulla Borsa di Londra con un guadagno del 7,40%.