Risparmio gestito, a novembre le reti raccolgono 2,2 miliardi di euro

(Teleborsa) -Assoreti indica una rabilitati all'offerta fuori sede pari a circaLa flessione congiunturale dei volumi di raccolta - informa una nota - è attribuibile ai disinvestimenti realizzati sui prodotti in regime amministrato (-858 milioni di euro), mentre aumentano (+9,3%) le risorse nette destinate al settore del risparmio gestito, per un ammontare pari a 3,0 miliardi di euro.A fine novembre laè stata pari a 35,2 miliardi di euro, valore superiore a quanto realizzato nell'intero anno precedente (33,0 miliardi).La crescita del risparmio gestito coinvolge leammontano a 1,1 miliardi di euro, con un incremento congiunturale del 45%:aumentano del 41%, per un controvalore complessivo di 878 milioni di euro, mentre leregistrano premi netti per 187 milioni di euro (+71%).(408 milioni di euro): la crescita coinvolge sia le gestioni patrimoniali in fondi, con investimenti netti per 276 milioni di euro, sia le GPM sulle quali la raccolta netta è pari a 132 milioni di euro., pur mantenendosi su livelli significativi (1,5 miliardi di euro). In particolare, gli investimenti destinati alle gestioni collettive aperte di diritto estero ammontano a 1,1 miliardi di euro, mentre il bilancio dei fondi di diritto italiano e' in crescita e positivo per 329 milioni di euro.