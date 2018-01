Wall Street tonica. In focus i verbali Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in buon rialzo la borsa di Wall Street,. Gli indici americani, trovano sostegno dai variContribuiscono all'ottimismo degli investitori, i dati macro sulla produzione manifatturiera e sul settore dell'edilizia . Nel frattempo, con moderazione e cautela, il dollaro, reduce da settimane di correzione, tenta il rimbalzo . L'evento più atteso è la, che potrebbe suggerire il numero dei rialzi dei tassi nel 2018.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 24.870,09 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.708,63 punti. Positivo il(+0,82%), come l'S&P 100 (0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,50%),(+0,87%) e(+0,83%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,10%) e(-0,88%).Al top tra i(+2,87%),(+1,83%),(+1,18%) e(+1,14%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,57%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,28 punti percentuali.(+6,43%),(+5,81%),(+3,25%) e(+3,24%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,57%. Seduta drammatica per, che crolla del 2,10%.