A Wall Street passeggia il Toro. Dow Jones sopra 25.000 punti

(Teleborsa) - Wall Street si conferma in rialzo e su nuovi record a metà seduta. Il: il primo si è portato ieri sopra quota 2.700, mentre il Nasdaq ha inaugurato il primo giorno di contrattazioni del 2018 bucando la soglia dei 7.000 punti. Zona Euro in testa , ma anche dalla Federal Reserve che, come emerso dai Verbali dell'ultima riunione del FOMC , ripone grandi aspettative sugli effetti della riforma fiscale americana e per questo intravede un più serrato ritmo di rialzo dei tassi.Quanto all'agenda macroeconomica odierna, positiva la lettura degli occupati ADP che ha rilevato un aumento dei posti maggiore delle attese degli analisti e come non si vedeva da marzo.Questo report precede quello governativo che sarà diffuso domani. Secondo il consensus a dicembre gli States dovrebbero aver creato 190 mila posti nel settore non agricolo, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,1%.Deludenti, invece, i numeri sui sussidi alla disoccupazione , che tuttavia sembrano essere stati bypassati.In questo momento ilavanza dello 0,59%, proseguendo la serie di, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,47% arrivando a 2.725,54 punti. Poco mosso il(+0,09%).Tra i(+2,23%),(+2,06%),(+1,89%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,5% in scia alla falla rilevata nei propri microprocessori Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56% nonostante la fiammata del greggio.Tra idel Nasdaq 100,(+2,99%),(+2,97%),(+2,69%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,32%.Affonda, con un ribasso del 2,51%.