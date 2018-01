Befana più ricca: quest'anno la calza sarà più "pesante"

(Teleborsa) -complici anche i saldi concomitanti con l'Epifania 2018 che comporterà per 28 milioni di italiani una spesa media per persona di 68 euro, il 15% in più dello scorso anno e il più alto degli ultimi tre, per una spesa complessiva di oltre 1,8 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'indagine sui consumi e le abitudini degli italiani per le feste 2017-2018 condotta da Confesercenti con SWG su un panel di 3000 consumatori.- Secondo la ricerca la festa si preannuncia positiva anche per il: per il periodo dell'Epifania saranno in viaggio quasicon una spesa media di 665 euro a persona. "Per quanto popolare in tutta Italia - prosegue lo studio - la tradizione dell'Epifania appare più radicata soprattutto nel centro-sud".- Se, in media, a livello nazionale sarà il 59% a celebrarla con un dono ai più piccoli, a Bari la quota sale al 72%, la più alta d'Italia, seguita da Napoli (70%) e Roma (67%). Se Firenze si mantiene all'incirca sulla media di partecipazione nazionale (58%), a Genova invece la Befana arriverà solo per il 49%, ed a Milano si scende fino al 44%.