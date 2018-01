Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Automotive

Materie prime

Beni e servizi per l'industria

Fiat Chrysler

CNH Industrial

Saipem

CIR

Maire Tecnimont

Tamburi

Piaggio

Parmalat

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.L'è sostanzialmente stabile e consolida su 1,202 . Nel pomeriggio, si attendono i primi dati sul mercato del lavoro Usa nel mese scorso.L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 62,14 dollari per barile, complice l'ondata di freddo negli USA e l'indebolimento del dollaro.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,06%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,77%. Giornata moderatamente positiva anche per, che sale di un frazionale +0,22%. Bene+0,69%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,73%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,41%),(+1,11%) e(+0,89%).di Piazza Affari, su di giri(+3,6%) alla luce degli ultimi dati sulle immatricolazioni auto. Sulla sua scia, forte denaro su, che vanta un incremento del 2,22%.L'impennata dei prezzi del greggio, galvanizza i titoli oil in particolare, che segna un forte rialzo dell'1,62%.Tra i(+1,53%),(+1,45%),(+1,25%) e(+1,15%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,28%.