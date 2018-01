Futures USA positivi. Wall Street verso il tris di rialzi

(Teleborsa) -, che potrebbe così mettere a segno la terza seduta consecutiva in rialzo.I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in territorio positivo, a segnalare una certa propensione agli acquisti da parte degli investitori. Zona Euro in testa , ma anche dalla Federal Reserve che, come emerso dai Verbali dell'ultima riunione del FOMC , ripone grandi aspettative sugli effetti della riforma fiscale americana e per questo intravede un più serrato ritmo di rialzo dei tassi.In focus, cheQuanto alla macroeconomia a stelle e strisce, positiva la lettura degli occupati ADP che ha rilevato un aumento dei posti maggiore delle attese degli analisti.Questo report precede quello governativo che sarà diffuso domani. Secondo il consensus a dicembre gli States dovrebbero aver creato 190 mila posti nel settore non agricolo, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,1%.Deludenti, invece, i numeri sui sussidi alla disoccupazione A poco più di mezz'ora dall'opening bell i futures sull'S&P avanzano dello 0,26%, quelli sul Nasdaq dello 0,41% mentre i derivati sul Dow segnano un +0,37%.