Mondo TV, Corradi apre a alcuni fondi istituzionali

Mondo TV

(Teleborsa) -, in diverse quote,Lo comunica il broadcaster in una nota, precisando che l’operazione è avvenuta ai blocchi, dopo l’asta di chiusura dei giorni 12 e 13 dicembre 2017,Corradi ha inoltre ceduto sul mercato un numero di azioni pari a circa il 1,2% ad un prezzo medio di 6,93 euro per azione.L’operazione è stata spiegata dal socio di maggioranza, che mantiene il 38% di Mondo TV, con laattraverso prevalentemente l’ingresso di fondi istituzionali che potranno contribuire a stabilizzare l’andamento del titolo in un momento di crescita attesa del gruppo Mondo TV che oggi capitalizza circa 200 milioni di euro, che diventano 225 milioni di euro incluse le controllate.Corradi ha fatto sapere che