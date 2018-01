Piazza Affari maglia rosa in Europa. Rally di FCA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, complice un ritrovato ottimismo tra gli investitori per la crescita globale.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,206 consolidando i guadagni della vigilia. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.313,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,32%, stazionando sui massimi da tre anni Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%., buona performance per, che cresce dell'1,01%. Incolore, mentre prosegue sostenuta, con un guadagno dell'1,27%., con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,01%, grazie agli acquisti sui titoli auto ed energia.In luce sul listino milanese i comparti(+5,77%),(+2,50%) e(+1,86%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,63%) e(-0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+9,45%) che continua ad aggiornare massimi storici . Sulla sua scia corre(+4,35%). Torna il denaro sulle banche , in particolare su(+3,92%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,71%.del FTSE MidCap,(+4,11%),(+3,87%),(+3,72%) e(+3,70%). Venduta, invece,, -1,48%.