PMI, ENEA in prima linea per ridurre l'impatto ambientale nella ristorazione

(Teleborsa) - Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale delle piccole e medie imprese, anche in funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo del(Environmental Footprint For Improving and Growing Eco-efficiency )sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione delle performance ambientali.L’Agenzia, si legge in una nota,(Product Environmental Footprint), il"Con questa iniziativa proseguiamo nello sviluppo di strumenti di comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto, dell’uso efficiente delle risorse, dell’economia circolare e delle tecnologie per la sostenibilità delle filiere produttive. Inoltre confermiamo il nostro ruolo a, nell’e nella", sottolinea la ricercatrice ENEA Patrizia Buttol.Insieme alla ditta CAMST,, validandone i piani di miglioramento energetico-ambientale.Le asonoe coinvolgono a livello europeo anche imprese attive nella metallurgia, legno-arredo e agroalimentare. Caratteristica di EFFIGE è lafinalizzata a rendere più competitive le PMI con lo sviluppo di strumenti per l’applicazione della PEF. Questo in un contesto dove negli ultimi anni le imprese manifestano un bisogno crescente di strumenti che le aiutino nel valutare l’impatto dei propri servizi e prodotti,e durante tutta la durata del progetto si svolgeranno eventi nazionali ed europei per promuovere e divulgare l’esperienza nelle diverse filiere oltre che numerose iniziative di formazione rivolte ad imprese produttrici, società di consulenza e studenti per rendere accessibile e più conosciuto il metodo PEF.