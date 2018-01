Sacchetti bio: pareri discordi sulla possibilità di riutilizzarli

(Teleborsa) - Continua a far parlare di se' la norma che impone di usare sacchetti biodegradabili per l'acquisto di frutta e verdura sfusa Nelle ultime ore sta tenendo banco la, evitando così di pagarla all'esercente.Proposta che ha trovato: il sottosegretario al Dicastero,, ha infatti spiegato chedei sacchetti perché "determinerebbe ilcon situazioni problematiche".Resta però da capire, dal momento che avrà la possibilità di verificare l'idoneità dei sacchetti monouso introdotti.Inoltre a complicare ulteriormente la situazione sono giunte le. Parlando con i giornalisti circa il, Brivio ha spiegato che, approvata nell'agosto scorso,("shopper"). La possibilità per i consumatori di usare i propri sacchetti riutilizzabili per la spesa nei supermercati è stata messa in discussione da controverse circolari ministeriali che paventano il rischio di "contaminazioni". "L'obiettivo della direttiva - ha ricordato Brivio - era quello di porre un freno all'uso nell'UE di buste di plastica, che oggi vengono consumate al ritmo preoccupante di 100 miliardi all'anno".La direttiva, ha spiegato il portavoce,: "idi materiale leggero sul proprio territorio, garantendo di non superare il livello di 90 all'anno pro capite entro il 31/12/2019 e 40 pro capite entro la fine del 2025"; oppure, come seconda opzione, "". Gli Stati membri, inoltre, possono ", incluse restrizioni alla commercializzazione".ha notificato il recepimento della direttiva il 12 agosto 2017 (in ritardo rispetto alla scadenza del 27 novembre 2016, tanto che c'era una procedura d'infrazione UE aperta, con un "parere motivato" emesso il 14 giugno scorso), e, come gran parte degli altri Stati membri. Ad oggi, ha concluso Brivio, solo la Spagna e la Romania non hanno comunicato a Bruxelles le misure di applicazione della direttiva.