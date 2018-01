Sempre più "Bio" sulla tavola degli italiani, 60mila le aziende certificate

(Teleborsa) -, più richiesta di prodotti biologici, più aziende che scelgono di produrre in modo più naturale e, da pochi giorni,Ad oggi, sono circa 60mila le aziende italiane con certificazione “Bio”, 24mila delle quali (quasi il 40% del totale) accreditate dal sistema di certificazione nazionale solo negli ultimi tre anni.Da pochi giorni – a seguito dell’intesa tra ACCREDIA, Unioncamere e InfoCamere - la "mappa" aggiornata degli operatori con certificazione Bio è ancora più accessibile grazie all’inserimento delle informazioni nelle visure rilasciate dalle Camere di Commercio.Larientra nel processo di continuo miglioramento di qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio, perseguito attraverso l’integrazione di informazioni sulle imprese gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.A inizio dicembre 2017, le imprese in possesso di una certificazione Bio erano. Per la maggioranza, si tratta di(il 55,8%),(il 23,4%) e quasi tre volte quelle del Centro Italia (il 20,8%). Più della metà (il 56%) delle imprese certificate si concentra in sole cinque regioni con la(15,9), seguita dalla Calabria (13,4), dalla Puglia (11,6), dalla Toscana e dall'Emilia Romagna (7,7).