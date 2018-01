Amazon a caccia dei diritti della Premier League

Amazon

BT

Sky

(Teleborsa) -potrebbe presto diventare leader dei contenuti sportivi in streaming.Secondo la stampa britannica il colosso statunitense del commercio online, la massima serie del campionato di calcio inglese.Questa mossa, che romperebbe il predominio diSport eSports, rientrerebbe nelche, come noto, include anche video in streaming.Trasmettendo eventi sportivi importanti come, appunto, la Premier League, permetterebbe al gigante fondato da Jeff Bezos di convertire i clienti occasionali in acquirenti fedeli.Quella nel calcio inglese non è la prima "incursione" di Amazon nel mondo dello sport: colosso di Seattle, il campionato di football americano, che trasmette negli Stati Uniti,per i prossimi cinque anni.Amazon dovrebbe dunque essere in prima fila nella