Denaro su Astaldi, il mercato premia i nuovi contratti

Astaldi

general contractor

FTSE Italia Star

Astaldi

(Teleborsa) - Vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,08%.A fare da assist alle azioni, è la notizia diffusa dalla società, la vigilia, dell' aggiudicazione di nuove commesse L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,697 Euro. Rischio di discesa fino a 2,569 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,825.