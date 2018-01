Fiat Chrysler prosegue la corsa, nuovo picco storico oltre 17 euro

Fiat Chrysler

Ferrari

Exor

FTSE MIB

Lingotto

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,20%.Il titolo del gruppo automobilistico continua a registrare nuovi record storici: finora ha raggiunto il top a 17,44 euro. Seguendo la sua scia, bene ancheedIl confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17,39 Euro. Rischio di discesa fino a 17,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17,68.