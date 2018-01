I futures USA si confermano positivi dopo il Job Report

(Teleborsa) - Il deludente Job Report non frena l'entusiasmo degli investitori., facendo presagire l'ennesimo avvio in verde per Wall Street, reduce da nuovi record A dicembre il mercato occupazionale ha decelerato oltre le attese dopo due mesi di crescita robusta. Un dato che delude solo parzialmente gli analisti, secondo i quali la discesa del tasso di disoccupazione sotto il 4% - attualmente è fermo al 4,1% - è solo questione di mesi.Va rilevato che il report ADP di ieri , secondo il quale l'economia USA a dicembre ha creato 250 mila nuovi posti nel settore non agricolo, aveva fatto ben sperare., che si è portato ai massimi da gennaio del 2012.Nonostante ciòe alle attese per gli effetti della riforma fiscale USA che taglia drasticamente le tasse alle aziende.A circa mezz'ora dall'opening bell il derivato sull'S&P500 avanza dello 0,37%, quello sul Nasdaq dello 0,45% mentre i futures sul Dow Jones guadagnano lo 0,38%.