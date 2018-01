I numeri sull'occupazione non minano l'ottimismo di Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, che bypassa il deludente Job Report La Borsa più grande del mondo si conferma sui livelli record toccati nei giorni scorsi,e dalle attese per gli effetti della riforma fiscale USA che taglia drasticamente le tasse alle aziende. Ieri il Dow Jones ha bucato per la prima volta quota 25.000 punti. Prima dell'indice che racchiude le 30 blue-chip della Corporate America sono stati l'S&P500 e il Nasdaq ad aggiornare nuovi massimi di sempre: il primo si è portato sopra quota 2.700 mercoledì, mentre il Nasdaq ha inaugurato il primo giorno di contrattazioni del 2018 bucando la soglia dei 7.000 punti.Tornando al dato macroeconomico clou della settimana,dopo due mesi di crescita robusta. Un dato che delude solo parzialmente gli analisti, secondo i quali la discesa del tasso di disoccupazione sotto il 4% - attualmente è fermo al 4,1% - è solo questione di mesi.Va rilevato che il report ADP di ieri , secondo il quale l'economia USA a dicembre ha creato 250 mila nuovi posti nel settore non agricolo, aveva fatto ben sperare., che si è portato ai massimi da gennaio del 2012.Sulle prime battute ilsale dello 0,22% a 25.129,41 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.729,58 punti. In progresso il(+0,39%), come l'S&P 100 (0,2%).del Dow Jones,(+1,30%),(+0,94%),(+0,87%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,75% e, che continua a pagare la falla nei processori Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.Tra i(+3,23%),(+2,64%),(+1,57%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-2,18%,, che registra un calo del 2,06% e-1,71%.