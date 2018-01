La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,88%, a 25.295,87 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.743,15 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,13%); in rialzo lo(+0,77%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,18%),(+0,90%) e(+0,89%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,00%),(+2,39%),(+1,88%) e(+1,56%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,69%.Senza slancio, che negozia con un -0,05%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+5,19%),(+4,85%),(+4,51%) e(+3,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,83%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,08%.