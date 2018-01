Pioggia di acquisti su Piazza Affari e le altre Borse europee. FCA da record

Volkswagen

(Teleborsa) -A far da traino l'ottimismo per l'attuale congiuntura economica globale e il rally di Wall Street , che sta aggiornando costantemente nuovi massimi.Il deludente Job Report USA non ha impensierito nemmeno i listini del Vecchio Continente. Un exploit del mercato del lavoro americano potrebbe portare la Federal Reserve ad attuare una politica monetaria più restrittiva, cosa che, come noto, non è ben vista dagli operatori.Dal fronte macroeconomico, da segnalare l' indebolimento dell'inflazione in Eurozona , cosa che potrebbe spingere la Banca Centrale Europea ad assumere un atteggiamento soft in materia di ritiro degli stimoli all'economia., che oggi hanno messo a segno la miglior settimana borsistica da luglio del 2016 grazie agli upgrade di alcuni titoli qualiSul valutario l'segna un calo dello 0,26% mentre tra le principali commodities l'è stabile su 1.321,4 dollari l'oncia, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza dello 0,62%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a 155 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,99%.porta a casa un guadagno dell'1,15%,dello 0,37%,dell'1,05%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,11%, a 22.762 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,07% rispetto alla chiusura di ieri. In rialzo il(+0,77%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,51 miliardi di euro, in calo di 653 milioni di euro, rispetto ai 3,16 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,11 miliardi di azioni, rispetto ai 1,17 miliardi precedenti.Tra i 226 titoli trattati, 154 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 58 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 14 titoli.Tra idi Milano,(+6,35%) aggiorna nuovi massimi di sempre grazie alla promozione di JP Morgan , trainando(+3,25%),(+2,57%) e(+2,45%). Anche quest'ultima oggi ha ricevuto un upgrade I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,90%. Debole il lusso, vittima della rotazione settoriale che sta caratterizzando i mercati in questo inizio di 2018.lima lo 0,60% comedel FTSE MidCap,vola (+9,18%) grazie agli analisti. Ottime(+6,81%),(+4,12%) e(+2,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,36%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,09%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,01%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.