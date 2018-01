Positiva la Borsa di Milano. FCA continua il rally

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. così come Piazza Affari, dove Fiat Chrysler continua la corsa, dopo aver aggiornato, la vigilia, i massimi storici.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,206. C'è cautela tra gli investitori per l'arrivo nel primo pomeriggio, da Oltreoceano, del dato sul tasso di disoccupazione e sulla variazione delle buste paga nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.318,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,32%.Aumenta di poco lo, che si porta a 159 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,03%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%. Resta incollata sui livelli della vigilia trascurata, mentre, mostra un moderato aumento dello 0,33%., con il, che avanza a 22.579 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,80%),(+0,81%) e(+0,67%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,73% continuando il rally della vigilia quando ha aggiornato nuovi record.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,36%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,26%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,85%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,25%.del FTSE MidCap,(+1,20%),(+1,09%),(+1,07%) e(+1,01%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,06%.