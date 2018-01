Wall Street bypassa il Job Report. Indici sui massimi di sempre

Dow Jones

(Teleborsa) -toccati nei giorni scorsi.A sostenere il sentiment ileche taglia drasticamente le tasse alle aziende ma anche leDecisamente bypassato il deludente Job Report . A dicembre il mercato occupazionale ha decelerato oltre le attese dopo due mesi di crescita robusta. Un dato che delude solo parzialmente gli analisti, secondo i quali la discesa del tasso di disoccupazione sotto il 4% - attualmente è fermo al 4,1% - è solo questione di mesi. InoltreDeludenti anche i numeri sul deficit commerciale , che si è portato ai massimi da gennaio del 2012, e sull' ISM non manifatturiero . Bene, invece, gli ordini all'industria Ieri il Dow Jones ha bucato per la prima volta quota 25.000 punti. Prima dell'indice che racchiude le 30 blue-chip della Corporate America sono stati l'S&P500 e il Nasdaq ad aggiornare nuovi massimi di sempre: il primo si è portato sopra quota 2.700 mercoledì, mentre il Nasdaq ha inaugurato il primo giorno di contrattazioni del 2018 bucando la soglia dei 7.000 punti.Ilavanza dello 0,40%, continuando la scia rialzista evidenziata da, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.734,26 punti. Buona la prestazione del(+0,88%), come l'S&P 100 (0,4%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,03%),(+0,59%) e(+0,53%). Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,93%),(+1,59%),(+1,37%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%. Oggi la big bank ha fatto sapere che la riforma fiscale avrà un impatto negativo di 1,25 miliardi di dollari sui conti del quarto trimestre, anche se nel lungo periodo si potranno vedere gli effetti positivi.Tra idel Nasdaq 100,(+4,72%),(+4,53%),(+3,83%) e(+3,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%.