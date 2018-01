Gentiloni a festa Tricolore di Reggio Emilia: "Non aver paura della nostra identità"

(Teleborsa) -, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni,E come ogni anno, la ricorrenza è stata festeggiata nella città che ha appunto dato il natale a quella che poi divenne ed è la bandiera simbolo dell'Italia.richiamato anche dai risultati record del turismo in Italia e delle esportazioni".Gentiloni, al Teatro Ariosto, conche da Presidente della Repubblica appunto "ha insistito tantissimo nel corso del suo settennato sui simboli dell'identità italiana. Una delle missioni che ha considerato più importanti della sua presidenza.Troppo spesso sottovalutiamo la forza e l'attualità della nostra storia, della lingua italiana, della creatività, dello stile, della bellezza del nostro Paese".Non a caso proprio ieri, come ha ricordato il Presidente del Consiglio, il Ministro dei Beni Culturali , un record di sempre in Italia, "così come andremo nel 2017 a dei dati record per il nostro export".