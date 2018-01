Boom di turisti russi in Italia: +87% a Cortina

(Teleborsa) - Tornano iin Italia, con un vero e proprio boom adurante il periodo natalizio. La famosa località sciistica, che segna un +87% di ricerche online su Yandex - principale motore di ricerca russo - , viene scelta dai cittadini della Federazione russa non solo per lo sci ma anche per il cibo e il lusso, per i quali risultano top spender.Fra gli acquisti preferiti dai russi ci sono la "Moda&Abbigliamento, Gioielli&Orologi, ma anche hotel di lusso, SPA, outlet, immobili, turismo a 360 gradi che può comprendere escursioni esclusive e personalizzate e molto interesse anche per il gourmet e tour enogastronomici e tutto ciò che oggi comprendiamo nel cd Shopping Tourism", commentaDigital Marketing Manager esperto di business Italia-Russia dalle pagine del Sole 24 Ore."È fondamentale attrarre i turisti russi con attività di marketing digitale in lingua russa e con un sito internet ad hoc, con o social network locali come VK e con attività di search marketing su Yandex, il principale motore di ricerca russo. È importante cominciare ad portare i turisti russi verso la nostra attività oggi; che sia un hotel, un ristorante, uno store, una boutique, una località o anche un’azienda dove i russi amano acquistare in sede, vedendo la produzione", prosegue Gargiullo.