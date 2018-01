ERG, sì dell'Antitrust a cessione TotalErg a Api

(Teleborsa) - Semaforo verde dell'Antitrust all' acquisizione, da parte di Api, del controllo esclusivo di TotalErg, per mezzo dell’acquisto del 100% delle sue azioni da ERG Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come si apprende dal consueto Bollettino, l'operazione non comporta l'avvio dell'istruttoria in quanto non porta alla costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti, "tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".