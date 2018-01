Fervono i preparativi per VICENZAORO January The Jewellery Boutique Show

(Teleborsa) - Mancano pochi giorni all'apertura di, il più grande Salone europeo dedicato all'Oreficeria e alla Gioielleria, in programma nel quartiere espositivo vicentino dalLa Manifestazione di gennaio, già sold out, è un vero e proprio Business Hub per il settore, capace di promuovere l’incontro tra gli attori più autorevoli del mondo orafo e della gioielleria. L'evento ospiterà oltre, di cui l’80% è già Cliente di VICENZAORO. I marchi andranno in mostra su oltrecon un’incidenza dei brand del segmento alto di gamma che premia la strategia didi valorizzazione della community. I marchi del lusso a VICENZAORO January segnano infatti un +10%. E in continua crescita è anche la presenza internazionale: pari al 40%, confermando il ruolo di hub di riferimento del settore dell’appuntamento vicentino.Sold out anche, la mostra internazionale dedicata ai macchinari e alle tecnologie più innovative applicate all'oro, alle pietre di colore e preziose e ai gioielli, con un + 20% rispetto allo stesso periodo 2017. In totale saranno presenti oltre 160 aziende espositrici, da 16 Paesi del mondo, in particolare da Italia, Germania, Stati Uniti – Paesi che esprimono le tecnologie più eccellenti e avanzate. Viene confermato in crescita il segmento della stampa 3D.Fil rouge di VICENZAORO January 2018 The Jewellery Boutique Show sarà: interamente dedicato al futuro, enfatizzerà la multicanalità della distribuzione, ovvero l’ultima frontiera nella stretta relazione con i nuovi consumatori.Spazio anche alla. Italian Exhibition Group e CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria – organizzano, nella quarta giornata di manifestazione, lunedì 22 gennaio dalle 10:30 alle 12:30 presso la Hall 7.1 – TIZIANO.b, il Room il seminario “” incentrato proprio sugli aspetti ambientali e sostenibili della gioielleria.Il tema della sostenibilità non viene generalmente associato al mondo della gioielleria ma, al contrario, è un tema importante e rappresenta una grande sfida per tutto il settore del gioiello e del lusso in generale. E non solo in riferimento al rispetto delle risorse umane.