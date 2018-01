I Report di Teleborsa, la ripresa tarda fra le società del retail

Stefanel

Fatturato 2016 2017 Variaz. % OVS 986 1.031 4,6 Cover 50 22,6 23,3 3,1 Basicnet 556 570 2,5 Geox 739 733 -0,9 sub totale 2.304 2.357 2,3 Stefanel * 68 59 -12,4 CSP Calze * 52 51 -1,7 Totale 2.424 2.467 1,8

Ebitda 9 mesi 9M 2016 9M 2017 Variaz. % OVS 126 138 9,6 Cover 50 7 6 -3,1

Ebitda 6 mesi 9M 2016 9M 2017 Variaz. % Stefanel 7,6 7,3 -3,9 Cover 50 -0,2 -2,4 -

(Teleborsa) -, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, quando la ripresa si è consolidata e le aspettative sulla situazione economica e personale sono progressivamente aumentate.Lo conferma il report sul commercio al dettaglio dell’riferito al mese di settembre, che vede un’accelerazione della spesa dello 0,9% su mese , mentre il trimestre luglio-settembre segna un +0,1%. Questo incremento porta la(-0,2% in volume) perlopiù trainata dai beni alimentari con +1,1% (quelli non alimentari sono sostanzialmente stabili).In questo quadro le società quotate attive nelhanno evidenziato performance a due velocità, a seconda della presenza o meno all'estero e della diversificazione. Menzione a parte perper cui è in corso una operazione di rafforzamento aziendale.Le società prese in considerazione sono attive nella distribuzione, nel tessile, nel calzaturiero, nell’abbigliamento sportivo o nell’intimo. I dati considerano la catenaproprietaria del marchio PT Pantaloni Torino,che controlla i marchi di abbigliamento sportivo Kappa e Robe di Kappa,, che si trova in via di risanamento dopo l’accordo con le banche, eche detiene i principali marchi di intimo come Sanpellegrino, OroBlu, Lepel ecc.Dati in milioni di euroLe sei società prese in considerazione hanno generato nel periodo preso in considerazione unispetto ai 2,4 miliardi del 2016. Un andamento che supera la media italiana. Va considerato però che, che evidenziano rispettivamente un calo delle vendite del 12,4% e dell’1,7%.Considerandosi registra un. Fra tutte le società considerate il maggior peso è quello di OVS che genera un fatturato in Italia e all’estero di oltre 1 miliardo (+4,6% rispetto al 2016).Dati in milioni di euroUno sguardo agli utili di periodo evidenzia una, mentre si contraggono gli utili di Cover 50 del 3,1% a 6 milioni.Non hanno fornito i dati sull’andamento di utili e redditività Basicnet e Geox, che si sono limitate ad aggiornare il mercato sull’andamento del fatturato.I conti di Stefanel e CSP sono limitati al primo semestre:di euro, mentre la big dell’intimo amplia la perdita a 2,4 milioni a fronte di un quasi pareggio nel 2016.