Padoan: "Troppo presto per fare valutazioni su impatto Brexit"

(Teleborsa) -Sono solo alcuni degli argomenti che, Ministro dell'Economia ha affrontato oggi 8 gennaio, adurante la conferenza "Shaping Our Future - Designing the next Multiannual Financial Framework".Abolire la, come prevedono i programmi elettorali del centro destra, " sarebbe un gravissimo errore ", perché "è uno dei pilastri del sistema pensionistico italiano e della sostenibilità finanziaria del Paese", ha spiegato ilche ha confermato l'intenzione di candidarsi per il Pd alle prossime elezioni.Quale sarà l'impatto dellasul prossimo bilancio pluriennale dell', sul finanziamento delle politiche comunitarie e, in particolare, sui fondi UE di cui beneficia l'Italia? Per il Ministro dell'Economia è ancora troppo presto per rispondere a queste domande, che gli sono state rivolte dai giornalisti a"Stiamo facendo i conti, vedremo quale sarà l'implicazione concreta specifica dell'uscita del. Per valutare i numeri è ancora troppo presto perché si possono fare molti aggiustamenti per le varie voci" di bilancio, ha osservato il Ministro, che ha poi aggiunto: "Ho letto cifre di perdite per l'Italia a seguito dell'uscita delche secondo me sono fantasiose".