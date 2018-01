Visibilia Editore, Bracknor chiede la conversione di 5 obbligazioni

Visibilia Editore

(Teleborsa) -haparte della prima tranche - emessa in data 7 novembre 2017 - del prestito obbligazionario convertibile di cui al contratto concluso tra Visibilia Editore e Bracknor in data 10 ottobre 2017.Il numero di azioni oggetto della conversione, si legge in una nota, è stato di 0,14 euro per azione. Pertanto le 5 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere n. 357.143 azioni ordinarie di nuova emissione Visibilia Editore pari allo 1,14% del capitale sociale post aumento.Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di 50.000 euro.