Wall Street ancora incolore a metà seduta

(Teleborsa) -e digerito il deludente Job Report visto la scarsità dell'agenda macro, in cui non era previsto alcun dato. Intanto, dopospunta un'altra "colomba" nelle fila dellaPresidente della, che parlando alha dichiarato che nell'anno appena iniziato laamericana dovrebbe mantenere un ritmo di rialzo dei tassi di interesse inferiore a quello del 2017., ilcontinua la seduta con un +0,01%. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per loche mostra un +0,12%. Piccolo passo in avanti per il(+0,32%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,76%),(+0,43%) e(+0,41%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+2,33%). Il titolo beneficia di una promozione di JP Morgan. In salita United Technologies (+1,38%), Wal-Mart (+1,22%) e Nike (+0,81%).



Le più forti vendite, invece, si abbattono su General Electric, che prosegue le contrattazioni a -1,70%.



Walt Disney scende dell'1,45%.



Calo deciso per United Health, che segna un -1,43%.



Sotto pressione Pfizer, con un forte ribasso dell'1,07%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Seagate Technology (+6,50%), Tesla Motors (+6,02%), Nvidia (+4,20%) e Baidu (+3,28%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Shire, che continua la seduta con -5%.



Crolla Biogen, con una flessione del 3,92%.



Vendite a piene mani su Alexion Pharmaceuticals, che soffre un decremento del 3,56%.



Giornata no per Regeneron Pharmaceuticals che registra un ribasso del 3,27%.