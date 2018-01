Zucchi sotto pressione a Piazza Affari, scomparso il CEO Michel Lhoste

Zucchi

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,92%, nel giorno in è stato annunciata, dalla stessa società, la prematura e improvvisa scomparsa del proprio Co-Amministratore Delegato, Michel Lhoste.Prima di essere cooptato come Ceo in Zucchi, nel novembre scorso, Lhoste ha lavorato nel Gruppo Benetton dove ha ricoperto per quattro anni la carica di International Business Director Extra Europe.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,0257 Euro. Rischio di discesa fino a 0,0254 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,026.