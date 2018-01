CES 2018, il CEO di Intel parla dello scandalo dei processori

Intel

(Teleborsa) -. Con queste parole il CEO di, ha messo a tacere le polemiche scaturite la scorsa settimana, in seguito alladella big dei microchip ed in parte di quelli prodotti da AMD e ARM Holdings, che potrebbero consentire agli hacker di rubare dati sensibili come password e codici delle carte di credito.Parlando nel corso del keynote di apertura al, la più grande fiera mondiale della tecnologia che si tiene ogni anno presso la grande oasi del Nevada, il manager ha fatto qualchein merito ad eventuali furti di dati sensibili provocati da"Non abbiamo ingannato nessuno,che grazie a quanto accaduto siano stati ottenuti e sfruttati i dati dei clienti", ha affermato il manager, non menzionando esplicitamente una suadi carattere finanziario (alcuni organi di stampa la scorsa settimana avevano ipotizzato la vendita di un pacchetto di azioni per 25 milioni di dollari, grazie ad informazioni privilegiate in suo possesso, nel tentativo di ridurre i danni economici derivanti dalla perdita di valore del titolo in Borsa)."Il fatto che tutta l’industria si sia unita per risponde a questa emergenza è stata una grande prova.ed il resto lo faremo entro fine gennaio", ha aggiunto Krzanich, rassicurando almeno in parte i clienti."Per rendere sicuri i dati bisogna aggiornare il sistema operativo non appena gli aggiornamenti diventano disponibili", ha aggiunto.