ENEA con statunitense Perma-Fix produrrà radiofarmaci per diagnosi e cura tumori

(Teleborsa) -, in grado di minimizzare gli effetti collaterali e tossicologici nella diagnosi e cura di patologie tumorali. L'accordo è stato firmato oggi dal fondatore diEnvironmental Services,, e dal presidente diL’intesa prevede la produzione di tecnezio (99mTc), uno degli elementi essenziali e più utilizzati al mondo nella medicina nucleare, sfruttando le potenzialità del reattore di ricerca TRIGA RC-1 dell'e un processo speciale messo a punto dalla, controllata die specializzata nel settore della radiofarmaceutica.L’alleanza italo-statunitense è particolamente strategica in quanto consentirà di far fronte all'imminente carenza di tecnezio a causa della chiusura delcanadese, oggi primo produttore mondiale di questo radioisotopo.Dopo accurati controlli, i generatori di tecnezio verranno forniti ai centri di medicina nucleare;. L’accordo prevede inoltre che Perma-Fix Medical supporti ENEA nell’iter autorizzativo nazionale e internazionale affinchè il nuovo processo ottenga l'accreditamento in "Good Manufactoring Procedures".“Il metodo innovativo, sviluppato e brevettato da Perma-Fix per produrre tecnezio per test diagnostici medici – spiega il fondatore di Perma-Fix–, prevede di risolvere le carenze mondiali grazie a un processo meno costoso che non richiede l’uso di materiali di grado militare sotto controllo governativo. Sviluppato per migliorare la sicurezza fisica e radiologica dei materiali impiegati, questo ciclo di produzione, completo dal reattore alla fornitura medica finale, è facilmente applicabile in tutto il mondo in quanto utilizzabile nei reattori di ricerca e commerciali standard senza ricorrere a impianti ‘speciali’ e consente di stabilizzare la fornitura mondiale di tecnezio, permettendone il decentramento della produzione”."Con questa intesa in un settore di particolare valenza – evidenzia il presidente ENEA– vogliamo mettere al servizio del Paese le grandi competenze, professionalità e infrastrutture dell’Agenzia acquisite a partire dagli anni '50 nella ricerca sul nucleare in settori nuovi, quali la cura della salute.i, andando a presidiare un settore di crescente interesse a livello nazionale e internazionale".Per costruire un nucleo di risorse e competenze di altissimo livello e sviluppare una linea di produzione efficiente di radiofarmaci, l': fra le. A, una disciplina emergente che ne prevede l’utilizzo per effettuare contemporaneamente diagnosi e cura dei tumori, quindi sia per l’individuazione precoce di cellule tumorali che per la loro eliminazione.. Inoltre, secondo il "Libro Bianco" dell'), solo nell'area del. In particolare la Regione Lazio conta su circa 45 centri di medicina nucleare, distribuiti principalmente vicino Roma e, in numero ridotto, negli altri capoluoghi di provincia.