Enel lancia green bond in Europa da 1,25 mld di euro

Enel

(Teleborsa) - Enel Finance International, società controllata interamente dal gruppo, ha collocato con successo sul mercato europeo il suo secondo green bond, destinato a investitori istituzionali e assistito da una garanzia rilasciata dalla stessa Enel. Lo comunica la società, sottolineando chel'e prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza il 16 settembre 2026 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari a 1,125% a partire da settembre 2018.Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,184% e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,225%. Si prevede che il"sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa d'Irlanda, sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sia ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMot Pro organizzato e gestito da Borsa Italiana".Al green bond verrà assegnato un rating in linea con quello di Enel. L'operazione "ha raccolto adesioni per un importo superiore a tre miliardi di euro, con una partecipazione significativa di investitori socialmente responsabili (SRI) e ha permesso al gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori".I proventi netti dell'emissione saranno usati per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, gli "eligible green projects" del gruppo. Il nuovo green bond "è in linea con la strategia finanziaria del gruppo Enel, delineata nel piano strategico 2018-2020, canche attraverso l'emissione di green bond quali strumenti dedicati al finanziamento di progetti funzionali al passaggio alla low carbon economy"