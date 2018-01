Fisco, entrate tributarie in salita nei primi 11 mesi

(Teleborsa) - Nel periodole entrate tributarie erariali ammontano a 407.948 milioni di euro, in aumento dello 0,9 % (+ 3.801 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.sugli scambi interni ha evidenziato una crescita del 12% (+1.420 milioni di euro), recuperando in parte la flessione di gettito registrata nei tre mesi precedenti. E' la fotografia scattata dalche ricorda come tale incremento sia dovuto ai versamenti effettuati dalle società soggette alla disciplina dello split payment che, in base al meccanismo di pagamento, a novembre hanno proceduto alla liquidazione periodica e al versamento dell’IVA includendo anche la quota da split payment trattenuta e accantonata a partire dal mese di agosto.Nei primi undici mesi del 2017 registrano un gettito complessivamente pari a 224.810 milioni di euro, con una crescita di 319 milioni di euro (+ 0,1%) rispetto allo stesso periodo del 2016.Le entrateammontano a 167.336 milioni di euro, in crescita di 2.530 milioni di euro (+1,5%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione che mostrano un aumento di 2.562 milioni di euro (+2%) in linea con la crescita tendenziale dell’occupazione. Gli introiti dell'registrano una lieve variazione negativa di 26 milioni di euro (-0,1%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Il gettito registrato nel corso del 2017 è influenzato dagli effetti finanziari deiche hanno determinato un significativo alleggerimento del carico fiscale per le imprese, tra i quali la riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24%, la maggiorazione degli ammortamenti e la più vantaggiosa deducibilità della svalutazione e delle perdite sui crediti delle banche e delle imprese di assicurazione.ha contribuito anche il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure ), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al Fisco, che ha fatto registrare versamenti per 920 milioni di euro.(+3.482 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.sono pari a 110.647 milioni di euro con un incremento di 3.824 milioni di euro (+3,6%). L’andamento è positivo sia per la componente dell'IVA sugli scambi interni (+2,2%), anche per effetto dell’ampliamento della platea dei contribuenti soggetti all'applicazione dello split payment , sia per quella sulle importazioni (+16%). Il gettito dell’IVA sulle importazioni registra un incremento di 1.691 milioni di euro confermando il trend positivo avviato nel 2017.i (oli minerali) mostrano un incremento di 309 milioni di euro (+1,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016.ammonta a 1.810 milioni di euro con un incremento dell’0,8% rispetto allo stesso periodo del 2016, nonostante la riduzione dell’importo del canone da 100 euro a 90. Tale andamento conferma gli effetti positivi della modalità di pagamento del canone attraverso la bolletta elettrica., pari a 12.950 milioni di euro, presenta, nel complesso, una variazione negativa di 316 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016., riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 10.226 milioni di euro e(+2.375 milioni di euro,).