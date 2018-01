Giornata cauta per Milano e le piazze europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in avvio, ed in linea con i principali mercati di Eurolandia. I listini azionari riprendono fiato dopo la corsa delle prime sedute del nuovo anno, innescata dall'ottimismo degli investitori sulla crescita globale.Debole per l', che scambia con un calo dello 0,24%. L'è sostanzialmente stabile su 1.319,7 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 62,13 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,98%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%. Frazionale la salita di, +0,25%., con ilche si attesta a 22.876 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+2,07%),(+0,90%) e(+0,71%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,08%.In luce, con un ampio progresso dell'1,04%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,84% all'indomani dei risultati sulla raccolta di dicembre . Tra le altre banche, denaro su+0,31% dopo che Moody's ne ha migliorato l'outlook Grazie alla salita dei prezzi del greggio, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,80%.I più forti ribassi, invece, si verificano sul lusso, in particolare, -1,34%.del FTSE MidCap,(+4,30%) e(+2,98%), quest'ultima grazie ai dati sul fatturato 2017