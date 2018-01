I mutui green stentano a decollare

(Teleborsa) - Cresce l'interesse per il "green" e per la. In particolare il settore delle case in legno si mostra in espansione: nel 2015 rappresentavano il 7% del totale costruito nell'anno (Federlegno Arredo Eventi per conto di Assolegno – luglio 2017).A rilento invece il mercato dei, ovvero i prodotti finanziari destinati all'acquisto o ristrutturazione di immobili in legno. Secondo l'analisi realizzata da Facile.it e Mutui.it, realizzata monitorando oltre 15.000 richieste di mutuo raccolte attraverso i due siti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, appena lo 0,47% delle richieste riguardava un mutuo bioedilizia."Fino a qualche anno fa era di fatto impossibile comprare una casa in bioedilizia attraverso un mutuo", spiega, responsabile BU mutui di Facile.it. "Oggi, invece, le banche non solo sono disposte a erogare finanziamenti per questa tipologia di immobili, ma lo fanno attraverso prodotti del tutto equiparabili - in termini di condizioni - ai mutui tradizionali per l’acquisto di una prima casa. Quindi, pur trattandosi ancora di un mercato di nicchia, la strada percorsa è stata molta, e ancor più grandi sono i margini di crescita del settore".Le richieste di finanziamenti di case ecologiche sono in media pari a 178.500 euro, equivalenti al 60% del valore dell’immobile. Nell’ 80% dei casi si sceglie il tasso fisso ed il piano di restituzione è previsto in 23 anni. L'età media del richiedente, infine, è pari a 40 anni.la regione da cui provengono il maggior numero di richieste di mutui bioedilizia è il, che ha generato il 26% delle domande. Seguono in classifica la Lombardia e il Piemonte, entrambe con il 13% delle richieste.