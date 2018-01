Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Sanitario

Finanziario

Industriale

Telecomunicazioni

Utilities

Boeing

General Electric

Johnson & Johnson

United Technologies

Intel

Wal-Mart

Procter & Gamble

Nike

Illumina

Gilead Sciences

Express Scripts

Monster Beverage

Micron Technology

Incyte

Dentsply Sirona

Intel

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 25.385,8 punti, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.751,29 punti. Guadagni frazionali per il(+0,35%); sulla parità lo(+0,17%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,10%),(+0,71%) e(+0,60%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,83%) e(-1,00%).del Dow Jones,(+2,69%),(+1,64%),(+1,57%) e(+1,08%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,50%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,41%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,53%.Tentenna, che cede lo 0,71%.Altra i, si posizionano(+6,93%),(+4,97%),(+4,38%) e(+2,26%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,66%.avanza dello 0,96%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,68%.Poco mosso, che mostra un 0%.