Piazza Affari svetta sulle borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Chimico

Servizi per la finanza

Automotive

Fineco

Banca Generali

BPER

Unicredit

FCA

Azimut

Ferragamo

(Teleborsa) - Si conclude una giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Fa meglioche archivia gli scambi in cima al resto d'Europa. Dall'altra parte dell'oceano,invece, rimane stabile sulla piazza di New York loL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,42%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,55%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 62,4 dollari per barile.sostanzialmente invariato, che riporta un +0,13%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,45%. Resistente, che segna un aumento dello 0,67%.che mostra sulun rialzo dello 0,70%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura di ieri 8 gennaio..i comparti(+12,44%),(+1,93%) e(+1,63%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,89%) supportata da giudizi positivi e dati sulla raccolta 2017 . Il titolo ha bucato al rialzo la soglia dei 9 euro e chiude a 9,35 euro., ottima performance per, che registra un progresso del 2,91%. Bilancio e positivo per, che vanta un progresso dell'1,74%. Denaro su+0,67% dopo che Moody's ne ha migliorato l'outlook che avanza dell'1,99% aggiornando nuovi massimi.che chiude in corsa dopo aver registrato raccolta record nel 2017 Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -1,87%.