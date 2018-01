Rialzi moderati per Milano e gli altri Eurolistini

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Chimico

Servizi per la finanza

Automotive

Fineco

Banca Generali

BPER

Unicredit

Ferragamo

Fincantieri

Mutuionline

Sias

Brunello Cucinelli

FILA

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. I listini azionari riprendono fiato dopo la corsa delle prime sedute del nuovo anno, innescata dall'ottimismo degli investitori sulla crescita globale.Lieve calo dell', che scende a quota 1,197. Lieve calo dell', che scende a 1.314,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,91 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,97%.incolore, rispetto alla seduta precedente. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%. Giornata moderatamente positiva per, +0,51%., che mostra sulun rialzo dello 0,57%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+5,18%),(+1,38%) e(+1,13%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3,76%) supportata da giudizi positivi e dati sulla raccolta 2017 . Il titolo ha bucato al rialzo la soglia dei 9 euro Tra le altre banche, ottima performance per, che registra un progresso del 2,11%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,79%. Denaro su+0,49% dopo che Moody's ne ha migliorato l'outlook Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%.del FTSE MidCap,(+4,58%),(+2,82%),(+2,64%) e(+2,10%), quest'ultima grazie ai dati sul fatturato 2017 . Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,04%.