Segnali di disgelo tra le due Coree. Pyongyang parteciperà ai Giochi invernali

(Teleborsa) - Si distende il clima tra le duein vista dei, che si terranno dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud.La Corea del Nord ha deciso di inviare una delegazione di alto profilo alle prossime Olimpiadi invernali, composta da atleti, sostenitori, gruppi di performance artistica, team dimostrativo di taekwondo (arte marziale propria della penisola coreana) e funzionari di vertice. La decisione è stata presa a seguito di un incontro ad alto livello tra le due nazioni , che non si parlano ormai da oltre due anni. Il vertice tra rappresentanti di Nord e Sud si è tenuto al villaggio di confine di Panmunjom, in una zona demilitarizzata.Negli ultimi tempi i rapporti tra le due Coree, formalmente in guerra dagli anni '50, si erano ulteriormente incrinati a seguito dei nuovi test missilistici e nucleari effettuati da Pyongyang.Per instaurare un dialogo più duraturo tra i due paesi, Seoul ha offerto di riavviare le discussioni con la supervisione della Croce Rossa sulle riunioni delle famiglie separate dalla Guerra di Corea (1950-53) intorno alla festa del Capodanno lunare di febbraio.