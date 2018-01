ABB e Formula E per il futuro dell’e-mobility

ABB

(Teleborsa) -punta sulla, collaborando in una partnership rivoluzionaria per promuovere la mobilità elettrica per un futuro sostenibile.La società attiva nelle tecnologie innovative ha deciso di associare il proprio nome e la propria leadership nelle tecnologie d’avanguardia in una serie di competizioni che sarà conosciuta come “ABB FIA Formula E Championship". In particolare ABB, esperta nell'elettrificazione e nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, parteciperà come sponsor della prima serie al mondo di competizioni automobilistiche FIA internazionali che utilizzano interamente veicoli elettrici.La Formula E funge da piattaforma competitiva per sviluppare e testare tecnologie di elettrificazione e digitalizzazione legate all'e-mobility che aiutano a perfezionare il design e la funzionalità dei veicoli elettrici e delle infrastrutture nonché le relative piattaforme digitali. Unendo le forze, ABB e Formula E si posizioneranno in modo ideale per ampliare i confini della mobilità elettrica.“Siamo estremamente entusiasti di collaborare con la Formula E per scrivere il futuro dell'e-mobility", ha dichiarato il CEO di ABB. "Oggi si uniscono due pionieri. ABB e Formula E rappresentano una scelta naturale in prima linea nelle ultime tecnologie di elettrificazione e digitali. Insieme, scriveremo la prossima fase di questa entusiasmante attività sportiva e incoraggeremo team ad alte prestazioni. Insieme, scriveremo il futuro, una gara elettrizzante alla volta”., fondatore e CEO di Formula E, ha dichiarato: "Questo è un giorno storico per la Formula E e sono onorato di dare il benvenuto al leader tecnologico globale ABB come nostro partner principale con il suo background e le sue competenze nel campo dell’elettrificazione e delle tecnologie digitali. Le nostre due società sono un esempio di come si possano superare i limiti di ciò che è possibile. Insieme, in qualità di partner, presenteremo tecnologie rivoluzionarie su scala globale ai fan e ai consumatori che seguono il campionato ABB FIA Formula E.