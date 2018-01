Cucinelli, Fedone completa cessione quota 6%

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, la holding di controllo della, ha completato la cessione di n. 4.080.000 azioni pari al 6% del capitale sociale, a un prezzo di euro 26 per azione, per un controvalore di 106 milioni di euro.L'operazione è avvenutariservata a investitori istituzionali in Italia e all'estero. Il regolamento avverrà in data 12 gennaio.A seguito del completamento dell'operazione, Fedone detiene complessive n. 34.680.000 azioni ordinarie della società, pari al 51% del capitale sociale della stessa.