Gima TT, Kepler Cheuvreux consiglia "buy" e alza il tp

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,89%.Driver principale del rialzo, è la promozione giunta dagli analisti di Kepler Cheuvreux che hanno ritoccato all'insù il target price portandolo a 19,7 euro da 18 e rispetto ai 17,9 euro delle attuali quotazioni. Indicato anche il giudizio "buy".Gima TT, società specializzata nel settore della macchine automatiche per il confezionamento dei prodotti derivati del tabacco, ha debuttato a Piazza Affari lo scorso ottobre , la 29esima matricola da inizio anno, la nona su MTA e la terza su STAR.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,04 Euro e primo supporto individuato a 17,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,37.