Mercati cauti. Milano si allinea

(Teleborsa) - Partono all'insegna della debolezza le principali borse europee, dopo il rally di inizio anno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Dal fronte macro sono attesi i dati su produzione industriale e bilancia commerciale della Gran Bretagna. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 63,4 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,03%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,21%. Debole-0,05%, mentre resta vicino alla parità(-0,19%)., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.973 punti.Apprezzabile rialzo (+0,46%) a Milano per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,84%),(-0,84%) e(-0,70%).di Milano, troviamo le banche, in particolare(+0,88%),(+0,85%) su cui Mediobanca ha rivisto al rialzo il target price. Tonica(+0,57%).I prezzi del petrolio in aumento, infiammano(+0,66%) che si muove a ridosso dei 4 euro.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%.Ritraccia, con un calo frazionale dello 0,97% su prese di profitto.di Milano,(+4%) e(+1,43%), quest'ultima ieri ha toccato nuovi record. Crolla di oltre il 5%su profit taking e dopo la cessione del 6% di Fedone